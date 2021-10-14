Тюменский «Градостроитель» снова перепрофилируют в COVID-госпиталь. Он не работал всего 4 недели

С 15 октября в Тюмени возобновляет работу ковидный госпиталь на базе лечебно-реабилитационного центра «Градостроитель». Как сообщает оперативный штаб Тюменской области, на базе учреждения развернут 200 коек.

По данным на сегодняшний день, в Тюменской области работает 16 госпиталей на 2925 коек, свободный коечный фонд оценивается в 7%.

Как отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области, оценка эпидситуации в регионе ведется в ежедневном режиме. При необходимости есть возможность оперативно развернуть медучреждения, находящиеся в резерве.

О закрытии тюменского ковидного госпиталя – первого в России – «Новый День» сообщал 16 сентября 2021 года.

По данным на 13 октября в Тюменской области было выявлено 276 человек с ковидом.

Тюмень, Елена Васильева

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