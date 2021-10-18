Опять виноват Екатеринбург – в Тюменскую область снова натащило дым от горящего торфяника

Сегодня тюменцы снова жалуются на запах гари, стоящий в воздухе. Как и на прошлой неделе, причина смогла снова кроется в екатеринбургском торфянике. Напомним, уже больше недели в районе Солнечный горит торф, по мнению МЧС – причина возгорания кроется в поджоге. Все меры, которые принимаются для тушения подземного пожара, пока дают только временную передышку. Уральцы изнывают от смога, а вслед за ними достается и соседним регионам, в том числе Тюмени.

По данным регионального штаба по Тюменской области, в регионе на текущий момент действуют 2 лесных пожара: в Ялуторовском и Армизонском муниципальных районах. На их тушении задействовано 17 человек и 7 единиц техники. В настоящее время пожары локализованы. И не представляют в плане смога опасности для жителей Тюменской области.

Как уже ранее сообщал «Новый День», на гарь в воздухе тюменцы жаловались и на прошлой неделе.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 18.10.21

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