В суд поступило дело бывшего начальника ГИБДД Тюменской области, попавшегося на взятках за получение прав

В Ленинский районный суд Тюмени поступило дело бывшего начальника УГИБДД Тюменской области Александра Селюнина. Дата рассмотрения его пока не назначена, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Как уже писал «Новый День», с июня по ноябрь 2020 года обвиняемый, по данным следствия, будучи начальником УГИБДД УМВД России по Тюменской области, через посредника – своего близкого знакомого, организовал на территории своего частного домовладения строительство придомового комплекса. Деньги, которые он использовал для строительства, были получены незаконным путем. Для их получения он использовал свое служебное положение, а именно – он давал указания подчиненным сотрудникам. Они принимали экзамены на право управлением ТС у иностранных граждан и, по указанию Селюнина, ставили положительные отметки вне зависимости от результата экзамена. Общая сумма взяток составила свыше 600 тысяч рублей.

В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. Подробно об этом деле «новый день» писал в этой статье.

Тюмень, Елена Васильева

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