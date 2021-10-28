Губернатор Тюменской области предложил Думе дать налоговые льготы бизнесу, пострадавшему от пандемии

Губернатор Тюменской области Александр Моор внес в Тюменскую областную думу законопроект о налоговых льготах для предприятий малого и среднего бизнеса.

Об этом глава региона сообщил на личных страницах в социальных сетях.

«Временные ограничения на деятельность в период нерабочих дней приведут к убыткам. И, в первую очередь, пострадают предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в сфере непродовольственной торговли, общепита и услуг. Благодаря налоговым льготам они смогут снизить отчисления в бюджет региона примерно на 250 млн рублей. Уверен, депутаты поддержат инициативу правительства области», – сообщил Александр Моор.

Согласно поправкам, ставки для предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения, будут снижены на 30%. Это распространяется и на организации, которые используют патент. Планируется, что мера поддержки будет действовать до конца 2021 года.

Как уже писал «Новый День», в Тюменской области из-за роста заболеваемости ковидом введены жесткие ограничения.

За прошлые сутки коронавирусная инфекция была выявлена у рекордного количества – заболел 331 человек.

Тюмень, Александр Непомнящий

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