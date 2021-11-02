Участники свадебного кортежа публично извинились перед тюменцами за перекрытую в час пик дорогу

В Тюмени водители вновь извиняются за некорректное поведение на дороге. В этот раз с публичным покаянием выступили участники свадебного кортежа. Кавалькада из «Лексуса», трёх «Тойот», двух «Мерседесов», «Лады» и «Хундай» перегородила движение по улице Широтной, загруженной транспортом в час пик. Видеозапись о дорожном беспределе появилась в социальных сетях. В ГИБДД с помощью очевидцев установили номера автомобилей, а следом – и их владельцев.

Пояснения о неподобающем поведении на дороге дебоширам дал исполняющий обязанности начальника Управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер. Участники кортежа извинились перед тюменцами, пояснив, что идея возникла спонтанно, и они не хотели доставить кому-либо неудобства.

Автомобилисты привлечены к административной ответственности за умышленное создание помех в дорожном движении, со штрафов в пять тысяч рублей каждому.

Напомним, что около месяца назад извинения за некорректное поведение давал автомобилист, который проехал по переходному Мосту влюбленных.

Тюмень, Александр Непомнящий

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