Надо еще раз потерпеть – сегодня ночью птицефабрика «Боровская» закончит сжигать свою продукцию

Сегодня ночью птицефабрика «Боровская» завершить утилизацию своей продукции. Тюменцам, вероятнее всего, предстоит снова вдыхать запах гари – огню будет предано 90 тонн яичного порошка и 30 тонн яичной скорлупы. Напомним, что ранее «Боровской» пришлось убить и сжечь 4 миллиона кур, а также все запасы яиц – на предприятии случилась вспышка птичьего гриппа.

Как сообщает оперштаб Тюмени, ночное сжигание будет последним – больше ничего утилизировать на птицефабрике не будут.

После утилизации яичного порошка и скорлупы продолжатся работы по благоустройству и дезинфекции участка, которые планируют завершить до 1 декабря.

В оперштабе добавили, что на самой птицефабрике проведен первый этап полной дезинфекции всех помещений, сейчас там моют цеха и прилегающую территорию: «Последующие дезинфекционные работы на всех площадках предприятия должны завершиться до конца декабря текущего года. Режим ЧС будет снят после всех принятых в полном объеме дезинфекционных мер».

Напомним, птичий грипп был выявлен на «Боровской» в середине октября. Вонь от сжигаемой продукции была такой сильной, что жители Тюмени даже писали петицию к властям и Путину с требованием защитить их от дыма.

Тюмень, Елена Васильева

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