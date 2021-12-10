СКР не стал проверять спикера тюменской облдумы, сравнившего непривитых с шахидами

Следственный комитет по Тюменской области не нашел оснований для проверки спикера областной думы Сергея Корепанова, который сравнил непривитых людей с шахидами. Об этом сообщил один из инициаторов жалобы в СКР, общественник Антон Чупрунов.

«Следственный комитет ответил на моё обращение. Ну как ответил, перенаправил его в комиссию по этике и прокуратуру, куда также уже обратились другие граждане. Интересно, а там им ответят, что направили письмо в СК? Похоже сейчас они будут перекидывать его, как горячую картошку, – написал на своей странице в ВК Чупрунов. – Ответом СК я недоволен. Даже на лингвистическую экспертизу не направили. Буду обжаловать после консультации с юристом».

Ранее активные жители Тюмени подали заявление в следственный комитет на председателя тюменской областной думы Сергея Корепанова, который заявил, что «невакцинированные люди опаснее шахидов» и тем самым, по мнению авторов жалобы, нарушил ряд статей уголовного кодекса.

Фото: страница в ВК Антона Чупрунова

Напомним, опрометчивое заявление Корепанов сделал две недели назад. Извиниться он решил только после того, как скандал перешел с регионального на федеральный уровень. Сначала тюменские общественники подали заявление в СКР с просьбой проверить слова спикера на предмет разжигания розни. А затем цитату Корепанова оценили в Москве – прямо в ходе заседания Общественной палаты России следственному комитету было предложено «организовать дело по такому выступлению».

Также активисты обратились в облдуму с требованием обсудить поведение председателя на комиссии по этике и лишить его права выступать на заседаниях. В социальных сетях тюменцы предполагали, что пожилой Сергей Корепанов уже просто не понимает значения слов, которые произносит.

Тюмень, Ольга Федорова

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