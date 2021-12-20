В мэрии Тюмени нашли замену арестованному директору дептранса

В мэрии Тюмени новые кадровые назначения. Директором городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта стал глава управы Центрального административного округа Евгений Сорокин.

Стоит отметить, что Сорокин только 20 дней назад покинул пост замдиректора дептранса, чтобы стать главой управы ЦАО.

Теперь и.о. руководителя управы назначен Артем Павлюченко, который до сегодняшнего дня занимал должность замдиректора городского департамента земельных отношений и градостроительства.

Напомним, бывшего директора дептранса Игоря Фролова в декабре 2021 года его обвинили в хищении 5 млн бюджетных рублей и заключили под стражу. Как уже сообщал «Новый День», Фролов, а также его родственница, работавшая консультантом в его департаменте и местный коммерсант вступили в сговор и дважды совершили хищение бюджетных денежных средств, выделенных в рамках двух муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и уборке автомобильных дорог в городе Тюмени.



Тюмень, Ольга Федорова

© 2021, РИА «Новый День»