В Тюмени дома у косметолога во время липосакции умерла клиентка

В Тюмени женщина погибла во время липосакции подбородка. Эту операцию женщина почему-то решила сделать на дому у своей знакомой, которая не имела ни соответствующей лицензии, ни высшего медицинского образования.

В квартире у «косметолога», был оборудован кабинет, где она и проводила операции. Трагедия произошла в сентябре 2021 года.

Делая липосакцию подбородка знакомой, «косметолог» неверно рассчитала дозировку обезболивающего препарата лидокаин и ввела раствор в большем количестве, чем допустимо. Из-за смертельной концентрации лидокоина 46-летняя клиентка скончалась.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 235 УК РФ (осуществление медицинской деятельности лицом, не имеющим лицензии на данный вид деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Скоро в Центральном районном суде Тюмени начнется процесс, – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

52-летней женщине грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Тюмень, Ольга Федорова

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