Москвичка умерла после липоксации в частной клинике, ведется проверка

Росздравнадзор проведет проверку в связи со смертью женщины после процедуры липосакции в одной из частных клиник Москвы, сообщило ведомство.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведёт проверку по факту смерти женщины, которая 30 января скончалась в больнице после процедуры липосакции в частной клинике столицы», – говорится в сообщении.

Столичная прокуратура начала проверку частного медцентра. В ходе прокурорской проверки буде в том числе «дана оценка исполнению требований федерального законодательства, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения», говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, вечером 29 января в одну из столичных больниц из частного центра пластической хирургии, расположенного на улице Рогова, в тяжелом состоянии доставили 27-летнюю женщину, которой проводилась пластическая операция. Несмотря на усилия врачей, сегодня женщина скончалась.

Следственный комитет возбудил по факту смерти пациентки уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), передает РИА «Новости».

Источник агентства рассказал, что во время процедуры липоксации пациентке стало плохо, ее перевезли в городскую больницу, но медики не смогли ее спасти.

Москва, Наталья Петрова

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