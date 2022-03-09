В Тюмени суд отложил рассмотрение жалобы адвоката Виталия Бережного о пытках

Тюмень (Новый День, Ольга Федорова) –Ленинский районный суд Тюмени отложил рассмотрение жалобы адвоката Виталия Бережного о возбуждении уголовного дела по факту неправомерных действий о превышении должностных полномочий сотрудниками УМВД России по городу Тюмени в ходе получения признательных показаний.

«Причина переноса рассмотрения жалобы – к назначенной дате не поступили материалы проверки из второго отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Тюменской области, запрошенные судом», – сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Следующее судебное заседание состоится 17 марта 2022 года.

Напомним, по утверждению адвоката, на теле Бережного имелись множественные кровоподтеки и ссадины, что свидетельствует о применении к нему физического насилия.

Сам Виталий Бережной заявил, что никогда не знал убитую Настю Муравьеву, а признательные показания дал под пытками в ОРЧ на ул. Тульская, 3.

В марте 2022 года расследование дела об убийстве восьмилетней Насти в Тюмени было завершено. 30 июня 2021 года Бережной на площадке первого этажа жилого дома по улице Судостроителей в Тюмени встретил незнакомую ему малолетнюю девочку, заманил ее к себе в арендованную квартиру в этом же доме, где совершил убийство. Тело потерпевшей Бережной герметично упаковал и хранил у себя в квартире, а 17 августа 2021 года с целью сокрытия преступления переместил его в труднодоступное место на береговую линию озера Оброчное.

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