СКР заберёт у полиции дело о гибели подростков в аварии в Тюмени

Уголовное дело о гибели двух юношей в ДТП в Тюмени передадут из полиции в региональное управление СКР. Такое поручение дал глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. Речь идёт о ЧП, которое случилось в ночь на 9 апреля 2022 года.

В аварию попал автомобиль «Жигули», в котором находились 5 юношей. 17-летний водитель и 14-летний пассажир погибли. В больницу были доставлены двое подростков 15-ти и один юноша 18-ти лет.

«В четвёртом часу утра на перекрёстке ул.Червишевский тракт и Баумана в Тюмени столкнулись ВАЗ2107 и «Мазда3». Предварительно, водитель «Мазды», поворачивая, не пропустил «Жигули», в которых ехали 5 подростков на перекрёстке. От удара ВАЗ2107 отбросило в опору освещения»,– ранее сообщали в Госавтоинспекции Тюменской области.

Там же добавили, что в этом году погибший 17-летний водитель ВАЗ уже 8 раз привлекался сотрудниками ГИБДД к административной ответственности за управление транспортом лицом, не имеющим водительского удостоверения.

Как сообщили в СКР, уголовное дело возбуждено по ч.5 ст.264 УК РФ – нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Передачу дела из МВД в СКР должен инициировать глава СУ СК по Тюменской области Александр Кубляков.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

фото - ГИБДД Тюменской области

Тюмень, Наталья Ефремова

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