В Тюмени водителю «Мазды» предъявили обвинение из-за смерти двух юношей и арестовали

Водителя «Мазды», который стал участником смертельного ДТП в Тюмени, взяли под стражу. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). Речь идёт об аварии, которая случилась в ночь на 9 апреля 2022 года. На перекрёстке Червишевский тракт и Баумана в Тюмени столкнулись иномарка и «Жигули». В отечественном авто находились 5 юношей, двое из них погибли. Новые подробности расследования раскрывают в следственном управлении СК по Тюменской области 12 апреля 2022 года.

Водитель «Мазды» 1980 года рождения в момент аварии был трезв – об этом ранее сообщали силовики. Однако, по версии следствия, он спровоцировал ДТП, так как не пропустил ВАЗ при повороте. От удара «Жигули» отбросило на столб. Двое подростков – 17-летний водитель и 14-летний пассажир, погибли на месте. Ещё двое 15-летних подростков с травмами различной степени тяжести госпитализированы в областную больницу. Пятому 18-летнему пассажиру оказана помощь, он находится дома.

12 апреля по ходатайству следствия судом в отношении водителя «Мазды» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. У него дома провели обыск.

Ранее в ГИБДД по Тюменской области сообщали, что погибший 17-летний водитель «Жигулей» садился за руль без прав и был не единожды остановлен инспекторами ДПС.

Тюмень, Наталья Ефремова

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