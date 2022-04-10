Озвучены результаты медосвидетельствования водителя, который стал участником смертельного ДТП в Тюмени

Водитель «Мазды» который стал участником смертельного ДТП в Тюмени 9 апреля 2022 года, был трезв в момент аварии. Об этом сообщили вечером 10 апреля следователи, ссылаясь на данные экспертизы. В СУ СК по Тюменской области приняли в производство уголовное дело из полиции по факту гибели в аварии двух несовершеннолетних. Сегодня днём такое поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин.

В следственном управлении подтвердили первоначальные сведения ГИБДД о том, что именно водитель «Мазды» не пропустил «Жигули», в котором ехали подростки, на перекрёстке. Именно в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Он 1980 года рождения.

ДТП произошло около 4 часов утра 9 апреля. В автомобиле «Жигули» находились 5 юношей. Только один из них был совершеннолетний. Водителю было 17 лет. Он погиб, как и 14-летний пассажир. Двое 15-летних юношей находятся в больнице. 18-летний пассажир не нуждается в лечении в стационаре – его отпустили домой.

В СУ СК напоминают обстоятельства аварии.

«На перекрёстке улиц Червишевский тракт и Баумана в городе Тюмени произошло столкновение ВАЗ-2107 и «Мазда». По предварительным данным, водитель «Мазды» при повороте на перекрёстке не пропустил ВАЗ. От удара автомобиль отбросило на опору освещения и дорожный знак», – говорится в сообщении следователей.

В СКР уточняют, что момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. Записи уже изъяли и изучили.

«Следователями в обязательном порядке будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, а также дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики. Расследование уголовного дела продолжается», – говорится в сообщении силовиков.

Ранее в ГИБДД рассказали, что погибший 17-летний водитель уже не раз привлекался к ответственности за езду без прав.

Тюмень, Наталья Ефремова

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