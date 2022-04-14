В Тобольске директор МУП обирал свое же предприятие

Тобольск (Новый День, Ольга Федорова) –Тюменские силовики расследуют дело бывшего директора муниципального предприятия Тобольска. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере).

Директор владел фронтальным погрузчиком и незаконно сдавал его по завышенной цене в арену своему же МУП.

«Таким образом, подозреваемый присвоил себе около 1,7 млн рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Незаконную деятельность мужчины пресекли сотрудники ФСБ и следственного комитета.

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