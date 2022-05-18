Новые подробности дела директора МУП Тобольска: ремонтировал авто за счёт предприятия

Силовики обнаружили новые коррупционные нарушения в деятельности бывшего директора МУП Тобольска. Ранее стало известно о том, что его подозревают в присвоении средств предприятия. По данным агентства «Новый День», речь идёт об экс-руководителе МУП «Паритет».

18 мая 2022 года правоохранители раскрыли новые подробности расследования.

«По версии следствия, указанное лицо, возможно, совершило хищение более 4 млн рублей МУП, заключив в период с 2017 по 2021 фиктивные договоры аренды имущества предприятия», – рассказали в пресс-службе управления ФСБ по Тюменской области.

В следственном управлении СК по Тюменской области уточнили: руководитель, по предварительным данным, расходовал денежные средства предприятия на ремонт личного автомобиля и погашение личных долговых обязательств.

Там также напоминают и обнаруженное ранее нарушение: директор МУП сдавал собственный погрузчик муниципальному предприятию в аренду по завышенной цене.

Сотрудники СУ СК России по Тюменской области возбудили уже 6 уголовных дел: 2 – по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере), 4 – по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения).

Тобольск, Юлия Фролова

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