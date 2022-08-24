Руководителю тобольского МУП дали условный срок: пожилой управленец признался и возместил ущерб

В Тобольске осудили бывшего директора МУП «Паритет» Марата Шамсутдинова. Его признали виновным в присвоении и легализации преступных доходов. За решётку экс-управленца отправлять не стали, он получил условный срок. Об этом 24 августа сообщает объединённая пресс-служба судов Тюменской области. В прокуратуре Тюменской области поясняют смягчение приговора: с учётом признания вины, возраста подсудимого (1951 г.р.), частичного добровольного возмещения ущерба.

Суд назначил г-ну Шамсутдинову наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 50 тыс. рублей. Управленцу также придётся выплатить ущерб – более 2,9 млн рублей.

Прокуратура региона раскрывала подробности обвинения. По версии следствия, г-н Шамсутдинов пользовался средствами предприятия, как своими личными. Он на протяжении нескольких лет (2017-2020 годы) за счёт МУПа платил свои налоги и коммунальные платежи, оплачивал проведение корпоративных праздников, ремонт своей машины. Кроме того, он сдавал предприятию по завышенной цене свой собственный погрузчик в аренду.

Помимо этого, с целью легализации части похищенных 1,4 млн рублей экс-директор совершил фиктивные сделки по расчётным счетам подконтрольных ему организаций.

Квалификация эпизодов: ч.3, ч.4 ст. 160 УК РФ (6 эпизодов), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

Тобольск, Наталья Ефремова

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