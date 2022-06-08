В Тобольске будут судить директора МУП, который чинил свой автомобиль за счёт предприятия

В Тобольске завершено расследование уголовного дела в отношении экс-директора МУП «Паритет». Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере).

На протяжении нескольких лет он выплачивал за счет средств предприятия личные налоги и коммунальные платежи, оплачивал проведение корпоративных праздников, а также по завышенной цене сдавал свой собственный погрузчик в аренду МУПу, которым руководил. «Таким образом он присвоил и растратил денежные средства муниципального предприятия на общую сумму 3,2 млн рублей», – рассказали в прокуратуре Тюменской области.

Кроме того, с целью легализации части похищенных денежных средств в сумме 1,4 млн рублей злоумышленник совершил фиктивные сделки по расчетным счетам подконтрольных ему организаций.

Следствием была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщает СУ СКР по Тюменской области.

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