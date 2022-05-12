Прокуратура проверит место сожжения больных кур в Тюмени

Природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения земли отходами тюменской птицефабрики «Боровская» (принадлежит правительству Тюменской области).

В прошлом году на предприятии возникла вспышка птичьего гриппа, из-за этого были утилизированы несколько миллионов зараженных куриц. На месте, где их сжигали, образовались свалка из останков птиц и желто-зеленое озеро с хлорной известью.

Об этом накануне написало агентство «Наш город», журналисты съездили на полигон около фермы и опубликовали жуткие фотографии, на которые отреагировала прокуратура. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – заявило надзорное ведомство.

Напомним, это не единственная претензия к птицефабрике. В прошлом году она испортила куриным пометом 15 тысяч квадратных метров земли.

«Степень загрязнения земель микробиологическими показателями (индекс БГКП, индекс энтерококков) составила 10 тыс. микробных клеток на 1 г, при нормативе не более 10 микробных клеток на 1 г. Данная степень загрязнения земель является чрезвычайно опасной степенью загрязнения», – говорилось в докладе руководителя Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО Сергея Палевича.

Также было выявлено загрязнение земель нитратами с их средним содержанием в почве 202,6 мг/кг при нормативе 130 мг/кг. Содержание нитратов в почве превысило ПДК в 1,56 раза.

Тюмень, Ольга Федорова

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