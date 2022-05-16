В Тюмени прошло первое заседание суда с присяжными по делу Бережного

В Тюмени сегодня прошло первое заседание по делу об изнасиловании и убийстве восьмилетней Насти М.

Процесс стартовал утром в Тюменском областном суде с участием присяжных заседателей в закрытом режиме. На судебном следствии сегодня оглашается обвинительное заключение, – сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области. Как сообщает телеграм-канал ЧС Тюмень, родственники Насти на заседание не пришли.

В убийстве восьмилетней девочки обвиняется Виталий Бережной. Первая попытка сформировать коллегию присяжных по его делу была неудачной – некоторые из кандидатов взяли самоотвод и отказались судить обвиняемого. На участии в процессе присяжных заседателей настаивает сам г-н Бережной.

Согласно материалам дела, он заманил к себе в квартиру 8-летнюю ранее ему незнакомую девочку Настю. Злоумышленник надругался над ребенком и убил. Тело, по версии правоохранителей, Бережной прятал у себя в жилище в холодильнике. Потом вынес тело девочки на улицу, где его и обнаружили.

Тюмень, Ольга Федорова

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