Суд выпустил из СИЗО экс-депутата тюменской облдумы Богдана Богославца

Бывшему депутату Тюменской областной думы Богдану Богославцу, обвиняемому в даче взятки, сменили меру пресечения. Ханты-Мансийский районный суд отпустил его из-под стражи на домашний арест, – пишет со ссылкой на свои источники «Правда УрФО». Такое ходатайство заявляло следствие.

Ранее суд выпустил из СИЗО другую фигурантку данного уголовного дела – экс-замглавы Нефтеюганска Елену Абрамову, которая, по версии следствия, являлась получателем взятки от Богославца.

Напомним, в конце октября 2021 года Абрамову арестовали за взятку, которую она получила ювелирными изделиями. Вместе с ней был задержан Богославец. По версии следствия, он дал взятку чиновнице за покровительство и действия в интересах его компании. Задержание произошло при передаче очередной взятки в 1 млн рублей.

Между тем, за бывшего депутата вступились жители поселка Куть-Ях, они объявляли сбор подписей под петицией за прекращение уголовного преследования Богославца. А в апреле появилась информация о том, что дело может развалиться. Якобы бизнесмена и чиновницу связывали личные отношения и деньги, что он ей передал – вовсе не взятка, просто женщине не хватало средств для покупки автомобиля Lexus.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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