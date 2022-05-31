Италия не выдала России экс-директора Антипинского НПЗ Лисовиченко

Суд итальянского города Бари отказал России в выдаче бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко. Об этом «Коммерсанту» сообщил российский адвокат бизнесмена Руслан Елканов. Юрист добавил, что, по словам его итальянских коллег, инициатором такого решения стала местная городская прокуратура. В своем ходатайстве, направленном в суд в конце апреля, прокуроры, в частности, указали, что, по их мнению, в России нет таких тюрем, в которых мог бы в соответствующих условиях содержаться 71-летний человек, недавно перенесший инфаркт, страдающий рядом других серьезных заболеваний и нуждающийся в постоянной высококвалифицированной медицинской помощи. Также прокуратура отметила, что Лисовиченко не представляет угрозы для общества и с криминальными структурами не связан, о чем свидетельствует даже само его уголовное дело.

Сам господин Лисовиченко в очередной раз заявил суду, что его уголовное преследование в России носит надуманный характер и было организовано с целью захвата предприятия и его дальнейшего банкротства. Бизнесмен также напомнил, что ранее обратился к властям Италии о предоставлении ему политического убежища. В итоге суд согласился с позицией и прокуратуры, и россиянина.

В России Лисовиченко является фигурантом нескольких дел. В июле 2019 года следственное управление СКР по Тюменской области вменило ему ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшими существенный вред организации). По версии следствия, господин Лисовиченко продал подъездные пути к НПЗ за 20 млн руб., в то время как экспертиза оценила их в 35,5 млн руб.

Затем в январе этого года ему добавили обвинение по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, в 2018 году перед увольнением с завода гендиректор по подложному протоколу заседания совета директоров НПЗ выписал себе премию в размере $10 млн. Оба уголовных дела позже были соединены в одно производство.

Кроме того, вопросы к господину Лисовиченко имеются и у следственного департамента МВД, возбудившего в 2019 году уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Дмитрия Мазурова, основателя группы компаний «Новый поток», владевшего Антипинским НПЗ. Расследование связано с предполагаемым хищением кредита Сбербанка на 1,8 млрд руб., к чему, по версии следствия, приложил руку и Геннадий Лисовиченко.

Тюмень, Ольга Федорова

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