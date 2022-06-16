российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 16 июня 2022, 09:51 мск

Новости Тюмень

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

В Тюменской области упал самолет

Фото – телеграм-канал Уральской транспортной прокуратуры

В Тюменской области 16 июня потерпел крушение одномоторный самолет. Около 9 утра он упал в 5 км от аэродрома ДОСААФ в Ялуторовске.

«В результате происшествия пилот судна получил травмы. Пострадавший госпитализирован в больницу», – сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. С целью координации действий правоохранительных органов на место крушения самолета выехал Тюменский транспортный прокурор.

Надзорным ведомством организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ялуторовск, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Тюмень, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,