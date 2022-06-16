В Тюменской области упал самолет

В Тюменской области 16 июня потерпел крушение одномоторный самолет. Около 9 утра он упал в 5 км от аэродрома ДОСААФ в Ялуторовске.

«В результате происшествия пилот судна получил травмы. Пострадавший госпитализирован в больницу», – сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. С целью координации действий правоохранительных органов на место крушения самолета выехал Тюменский транспортный прокурор.

Надзорным ведомством организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ялуторовск, Ольга Федорова

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