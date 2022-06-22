В вонючий тюменский завод вложат 1 млрд рублей

Новый владелец скандального ветеринарно-санитарного утилизационного завода «Биотэкс-групп» вложит в него более 1 млрд рублей. Будет создано 50 рабочих мест. На региональный и российский рынки поступит качественная высокобелковая мука по доступным ценам и заместит импорт, – обещают власти Тюменской области.

«В будущем модернизация позволит устранить неприятный запах, на который жаловались жители Ишима и Ишимского района», – заявил губернатор Александр Моор.

По его словам, покупатель завода – предприятие «Русские протеины Тюмень» – получило целевой займ Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» на 39 млн рублей. Компания одной из первых воспользовалась региональной мерой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Напомним, весной этого года властям Тюменской области наконец-то удалось продать свое ОАО «Биотэкс-групп». 26 апреля на торгах госактив с номинальной стоимостью 82,7 млн рублей за 34,5 млн рублей купила компания «Русские протеины Тюмень» (занимается переработкой биологических отходов животного происхождения, производством кормовой муки и технического жира). Начальная цена лота составляла 69 млн рублей, но покупатель сбил ее до минимальной.

До этого правительство области уже неоднократно пыталось продать «Биотэкс», однако заявок не было.

Тюмень, Ольга Федорова

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