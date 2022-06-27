Экс-глава тюменской ГИБДД Селюнин признал вину в суде

В Ленинском районном суде Тюмени завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении бывшего главы ГИБДД Тюменской области Александра Селюнина.

Он обвиняется в четырех эпизодах получения взятки в значительном размере (ч.2 ст. 290 УК РФ) и в девяти эпизодах получения должностным лицом взятки за незаконные действия /бездействия (ч.3 ст. 290 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по факту торговли водительскими удостоверениями – их можно было получить за взятки.

Сегодня Селюнину предоставили право выступить с последним словом. Подсудимый вину признал полностью, сказав суду, что «в содеянном искренне раскаивается», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области. Приговор будет оглашен завтра.

Напомним, в конце мая был вынесен приговор посреднику, носившему взятки начальству ГИБДД региона.

Тюмень, Ольга Федорова

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