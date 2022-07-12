В Тюмени сгорел жилой дом, жильцов эвакуировали, здание взяли под охрану (ФОТО)

В Тюмени вечером 12 июля загорелся жилой дом по адресу Камчатская, 93. Людей эвакуировали. Часть жильцов переночуют в предложенной властями гостинице. Об этом сообщает администрация Тюмени. Жертв нет, уточняют в пресс-службе МЧС Тюменской области.

Как сообщили в мэрии Тюмени, пожар начался в квартире №5. Всего в доме 12 квартир. Спасатели объявили о ликвидации открытого горения в 22:24.

На место выезжали замглавы города Пётр Вагин, руководство департамента безопасности жизнедеятельности.

«В списках жильцов – более 30 человек. Для временного размещения людей предоставлены места в гостинице. 4 человека уже приняли решение переночевать в гостинице. Дом взят под охрану. Дежурство осуществляют сотрудники МЧС и полиции. Администрация города оказывает необходимую помощь жителям. Завтра, 13 июля, пройдёт внеочередное заседание комиссии, где будет принято решение по данному дому»,– рассказали в мэрии.

В 12-00 в помещении Центра культуры (по адресу ул. Камчатская, 137 а) пройдёт встреча с жителями дома.

фото - тг-канал мэрии Тюмени

Тюмень, Наталья Ефремова

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