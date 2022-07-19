Горевший дом на Камчатской в Тюмени снесут под реновацию

Мэрия Тюмени изымает земельный участок под горевшим домом на улице Камчатской,93 и все квартиры в этом доме для муниципальных нужд. Цель – комплексное развитие территории жилой застройки улицы Камчатская. Это значит, что дом, скорее всего, будет снесён, на его месте появится новая застройка. О принятом решении информируют в мэрии 19 июля 2022 года. Пожар деревянном двухэтажном доме случился 12 июля 2022 года.

В официальном сообщении мэрии не расшифровывается решение о КРТ. Неясно, как будут изыматься квартиры, по какой цене будут выкуплены квартиры у граждан, будут ли им взамен предоставлены новые квартиры и за чей счёт это будет происходить – бюджета или застройщика.

Ранее мэрия Тюмени уже принимала решение о комплексной застройке квартала на улице Камчатской с ветхими домами. Комплексным развитием территории на Лесобазе занимается застройщик «ЭНКО».

Агентство «Новый День» сделает запрос в администрацию города, чтобы выяснить детали.

Тюмень, Наталья Ефремова

© 2022, РИА «Новый День»