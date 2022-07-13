Сгоревший в Тюмени жилой дом признали аварийным в прошлом году

Жильцы сгоревшего двухэтажного дома на Камчатской, 93 в Тюмени не смогут вернуться в своё жилище. Власти решили, что перекрытия здания могут обрушиться, поэтому признали дом зоной «вероятной чрезвычайной ситуации». Об этом сообщили утром 13 июля в мэрии Тюмени. Там не указали, куда переедут жильцы сгоревшего здания. Напомним, дом горел вчера вечером. Часть жильцов временно разместили в гостинице, предоставленной чиновниками.

Выяснилось, что в прошлом году дом признали аварийным. Его должны были расселить до 2023 года.

Пока люди будут вывозить вещи, здание будут охранять. «Для предотвращения возможных несчастных случаев дом оградят по всему периметру, исключая доступ к нему людей. Будет обеспечена охрана общественного порядка. Сотрудники ПСО ФПС ГПС главного управления МЧС России по Тюменской области, ГКУ Тюменской области «ТОСЭР» обеспечат безопасность жильцов многоквартирного дома при проведении мероприятий по вывозу имущества из зоны вероятной чрезвычайной ситуации», – сообщили в администрации города.

Чиновники запланировали на сегодня встречу с жителями, где расскажут о дальнейшей судьбе дома и помощи, на которую могут рассчитывать люди.

В доме было 12 квартир. Там проживали более 30 человек. К счастью, во время пожара никто не пострадал.

Тюмень, Наталья Ефремова

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