В Тюмени безработные изготовили самодельную бомбу и хотели ее взорвать

В Тюмени суд отправил под стражу двух молодых безработных людей – Кирилла Брика и Дениза Айдына, которые пытались устроить взрыв в лесу.

«30 августа 2022 года они изготовили в домашних условиях самодельное взрывчатое вещество. Вечером этого же дня они направились в район ТЭЦ-2 с целью поиска подходящего для производства взрыва участка местности в лесных насаждениях», – рассказали в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Молодых людей вовремя задержала полиция. При них было обнаружено взрывчатое вещество, пригодное для производства взрыва (массой 312,13 грамм) и два детонатора. Тюменцам предъявлено обвинение по ч.2 ст.223.1 УК РФ. По постановлению суда оба будут находиться под стражей по 29 октября 2022 года.

Тюмень, Ольга Федорова

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