В Тюмени проведут эксперимент над людьми с хроническими заболеваниями

В Тюменской области появится возможность дистанционного мониторинга здоровья. Эксперимент будет проводиться Минэкономразвития России с помощью спецустройств – персональных медицинских помощников (ПМП).

«Персональные устройства выдаются по назначению врача пациентам с хроническими заболеваниями. Лечащий врач получает доступ к показателям артериального давления, частоты сердечных сокращений, уровню сахара в крови. Обезличенные данные о состоянии здоровья граждан будут автоматически передаваться из персональных устройств в информационные системы медорганизаций. При отклонении показателей от нормы (устанавливается индивидуально), пациенту и врачу поступит сигнал о наступлении критической ситуации, требующей реагирования», – пояснили суть в информационном центре регионального правительства.

«Тюменская область уже имеет опыт дистанционного мониторинга артериального давления, есть желание двигаться дальше, расширить сферу применения ПМП в медицине. Учитывая, как быстро развиваются цифровые технологии и ускоряется темп жизни, медицинские помощники помогут кардинально изменить модель оказания медицинской помощи, перенести ее за пределы больниц», – сказала директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Планируется, что экспериментальный правовой режим будет действовать в течение 2 лет в 6 регионах: Республике Татарстан, Новосибирской, Самарской, Тюменской, Рязанской и Магаданской областях. Участие в эксперименте будет на добровольной основе.

Тюмень, Ольга Федорова

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