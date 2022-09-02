На заводе в Тюмени произошел несчастный случай

В на заводе тепло- и звукоизоляционных материалов в Тюмени произошел несчастный случай. Утром 10 августа изолировщик задел кистью вращающуюся трубу. Руку затянуло между трубой и роликовой опорой. Мастер участка тут же отключил питание линии, а бригадир дал команду машинисту башенного крана выполнить подъем трубы, придавившей изолировщика.

Мужчину госпитализировали с множественными переломами ребер и закрытой травмой грудной клетки.

«Причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ. Отсутствие контроля со стороны руководства за ходом выполнения работы и соблюдением трудовой дисциплины. Также несоблюдение пострадавшим работником трудового распорядка и дисциплины труда», – сообщили в государственной инспекции труда по Тюменской области. В ведомстве решается вопрос о привлечении работодателя (ООО «Самплекс») к административной ответственности.

Тюмень, Ольга Федорова

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