Прокуратура и суд заставили тюменских чиновников заняться созданием маневренного фонда

Прокуратура и суд заставили администрацию Ярковского района Тюменской области сформировать маневренный жилищный фонд. Выяснилось, что в районе такой фонд фактически отсутствует и гражданам, лишившимся жилья в результате ЧС, негде временно расположиться.

«По результатам проверки, прокуратура района обратилась в суд с иском с требованием о признании незаконным бездействия администрации района в части непринятия мер по созданию достаточного количества жилых помещений маневренного фонда. Ярковский районный суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме», – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Тюмень, Ольга Федорова

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