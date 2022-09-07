Тюменка зарезала свою сноху

В Тюменской области будут судить женщину, убившую сожительницу сына. Преступление было совершено 22 июля 2022 года в селе Успенка Тюменского района. Жительница села и ее сноха были пьяны. Между них произошел конфликт, в результате которого старшая женщина воткнула нож в спину младшей женщины. От полученного ранения последняя скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), оно направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Тюмень, Ольга Федорова

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