российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 7 сентября 2022, 13:52 мск

Новости Тюмень

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Под Тюменью поймали пьяного подростка за рулем «Фольксвагена»

Ночью 7 сентября в поселке Московский под Тюменью сотрудники ГИБДД поймали пьяного подростка, управляющего автомобилем «Фольксваген Поло». В присутствии мамы автоинспекторы провели освидетельствование 17-летнего юноши на состояние опьянения. Показания алкотестера составили 0,31 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – рассказали в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. Парень пояснил, что ехал из дома домой к своей девушке.

Стоит отметить, что в этом году инспекторы отстранили от участия в дорожном движении уже 37 подростков, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Тюмень, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,