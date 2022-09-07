Под Тюменью поймали пьяного подростка за рулем «Фольксвагена»

Ночью 7 сентября в поселке Московский под Тюменью сотрудники ГИБДД поймали пьяного подростка, управляющего автомобилем «Фольксваген Поло». В присутствии мамы автоинспекторы провели освидетельствование 17-летнего юноши на состояние опьянения. Показания алкотестера составили 0,31 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – рассказали в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. Парень пояснил, что ехал из дома домой к своей девушке.

Стоит отметить, что в этом году инспекторы отстранили от участия в дорожном движении уже 37 подростков, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

Тюмень, Ольга Федорова

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