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Четверг, 8 сентября 2022, 10:22 мск

Новости Тюмень

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Тюменка 50 раз воткнула нож в подругу

Жительница Тюмени пришла в гости к своей подруге и зарезала ее. Преступление было свершено 24 июля 2022 года в квартире одного из домов на ул. Победы. Женщины распивали спиртные напитки и поссорились.

«Разозлившись на подругу 31-летная злоумышленница нанесла последней не менее 50 ударов ножом по различным частям тела в жизненно-важные органы, после чего скрылась с места преступления. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

На следующий день подозреваемая была задержана. Расследование завершено, уголовное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство) направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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