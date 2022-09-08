Тюменка 50 раз воткнула нож в подругу

Жительница Тюмени пришла в гости к своей подруге и зарезала ее. Преступление было свершено 24 июля 2022 года в квартире одного из домов на ул. Победы. Женщины распивали спиртные напитки и поссорились.

«Разозлившись на подругу 31-летная злоумышленница нанесла последней не менее 50 ударов ножом по различным частям тела в жизненно-важные органы, после чего скрылась с места преступления. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

На следующий день подозреваемая была задержана. Расследование завершено, уголовное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство) направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тюмень, Ольга Федорова

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