Суд вынес приговор педофилу, напавшему на девочку в поезде на станции Тобольск

Педофила, напавшего на девочку в поезде на станции Тобольск, приговорили к 8 годам лишения свободы. «Ночью 27 декабря 2021 года 31-летний Артем Волков, находясь в плацкартном вагоне пассажирского поезда «Сургут – Екатеринбург», в момент следования состава вблизи станции Тобольск, совершил в отношении 12-летней девочки насильственные действия сексуального характера», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Тобольский районный суд признал мужчину виновным в насильственных действиях сексуального характера совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Он будет отбывать наказание в колонии строго режима.

Тобольск, Ольга Федорова

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