В компании тюменского депутата произошло ЧП

В компании депутата тюменской областной думы Николая Руссу произошло ЧП. 18 августа 2022 года в филиале АО «Мостострой-11» (территориальная фирма «Мостоотряд-36» в Тюмени) сломал затылочную кость.

«Работники получили задание от мастера натянуть тент на железобетонную балку. Во время выполнения работы арматурщик упал в камеру для бетонирования железобетонных балок на глубину более одного метра. Пострадавший получил ушиб головного мозга и перелом затылочной кости», – рассказали в госинспекции по труду Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ. Отсутствовали защитные приспособления от падения в камеру для бетонирования железобетонных балок. А в технологической карте не были прописаны мероприятия по предотвращению возможных падений.

Решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

Тюмень, Ольга Федорова

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