В Тюмени объявлено штормовое предупреждение. Гидрометцентр предупреждает о предстоящих заморозках.

На юге Тюменской области в период с 9 по 13 сентября 2022 года местами сохранятся опасные явления: заморозки, температура -0…-5 градусов.

«В связи с этим повышается вероятность повреждения или гибели посевов и сельскохозяйственных культур в овощеводческих хозяйствах, на полях и частных подворьях», – предупреждает Единый центр оперативного реагирования Тюмени.

Тюмень, Ольга Федорова

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