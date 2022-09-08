В Тюмени объявлено штормовое предупреждение. Гидрометцентр предупреждает о предстоящих заморозках.
На юге Тюменской области в период с 9 по 13 сентября 2022 года местами сохранятся опасные явления: заморозки, температура -0…-5 градусов.
«В связи с этим повышается вероятность повреждения или гибели посевов и сельскохозяйственных культур в овощеводческих хозяйствах, на полях и частных подворьях», – предупреждает Единый центр оперативного реагирования Тюмени.
Тюмень, Ольга Федорова
© 2022, РИА «Новый День»
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