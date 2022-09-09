Тюменские чиновники хотели взыскать с селян 15 млн рублей за сгоревших насекомых

Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тюменской области хотел через суд взыскать с четырех жителей Викуловского района почти 15,7 млн рублей за гибель обычных полевых насекомых.

Мужчины допустили возгорание сухой травы на разных участках района и были признаны виновными в нарушении требований пожарной безопасности, за что выплатили штрафы по 3 тыс. рублей каждый.

Однако чиновники (вероятно желая ужесточить наказание за сельскохозяйственный пал), потребовали возмещения ущерба, причиненного природе. За сгоревших в пожаре насекомых департамент попросил взыскать с ответчиков 15 692 732 рублей.

Селяне в свою очередь заявили, что нет никаких доказательств того, что насекомые в принципе обитали в траве до пожара. Истец не зафиксировал их гибель.

«Суд, изучив материалы дела, доводы сторон, пришел к выводу о том, что истец не представил доказательств о мониторинге заселенности территории беспозвоночными животными, видового состава и численности, факта уничтожения беспозвоночных животных при уничтожении их местообитания, периода восстановления и необходимых мер для восстановления объектов животного мира и среды их обитания, в связи с чем факт причинения вреда окружающей среде в результате действий граждан не подтвержден», – рассказали в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Тюмень, Ольга Федорова

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