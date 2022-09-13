Тюменские следователи нашли педофила, который надругался над девочкой в 1984 году

Тюменские следователи раскрыли преступление педофила 1984 года. Как сообщили в региональном следственном управлении, они нашли злоумышленника, который надругался над девочкой в Тюмени 38 лет назад. В преступлении подозревают жителя Калмыкии.

Доказательством послужили ДНК-материалы. Злоумышленник, по данным СУ СК по Тюменской области, признал вину.

«Следствием была получена информация о совпадении ДНК-профиля злоумышленника с образцами, содержащимися в базе данных СЭЦ СК РФ, генетического профиля лица, ранее отбывавшего наказание за совершение особо тяжкого преступления в Республике Калмыкия. Ранее судимый 62-летний мужчина задержан по месту жительства в городе Элисте Республики Калмыкия», – уточнили в ведомстве.

Там описали обстоятельства преступления: обвиняемый, проживая в Тюмени, 18 октября 1984 года увидел несовершеннолетнюю девочку на улице, силой затащил её в подвал дома, где совершил действия сексуального характера. После этого мужчина скрылся и покинул город.

Злоумышленнику предъявили обвинение по ч. 4 ст.117 УК РСФСР (в редакции, действующей на момент совершения преступления). Он помещён под стражу.

Следователи уточняют: мужчина признал вину и рассказал о мотивах преступления. Потерпевшая приняла участие в опознании предполагаемого педофила.

Тюмень, Наталья Ефремова

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