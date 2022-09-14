российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 14 сентября 2022, 16:59 мск

Новости Тюмень

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Тюменское правительство переходит на режим экономии бумаги

В правительстве Тюменской области перейдут на электронный обмен документами с областной думой. Как минимум в части бюджетного процесса. Все материалы, представляемые в думу губернатором одновременно с проектом закона об областном бюджете (за исключением пояснительной записки и законопроекта о бюджете ТФОМС), чиновники хотят направлять в электронной форме посредством системы электронного документооборота и делопроизводства.

Такой законопроект правительство региона направило в облдуму. «Предлагаемые изменения позволят оптимизировать процесс внесения проекта закона об областном бюджете в областную думу и сократить объем бумажного документооборота», – говорится в пояснительной записке.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Тюмень, Сибирь, Политика, Россия,