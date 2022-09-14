Тюменское правительство переходит на режим экономии бумаги

В правительстве Тюменской области перейдут на электронный обмен документами с областной думой. Как минимум в части бюджетного процесса. Все материалы, представляемые в думу губернатором одновременно с проектом закона об областном бюджете (за исключением пояснительной записки и законопроекта о бюджете ТФОМС), чиновники хотят направлять в электронной форме посредством системы электронного документооборота и делопроизводства.

Такой законопроект правительство региона направило в облдуму. «Предлагаемые изменения позволят оптимизировать процесс внесения проекта закона об областном бюджете в областную думу и сократить объем бумажного документооборота», – говорится в пояснительной записке.

Тюмень, Ольга Федорова

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