Тюменское правительство закупает 53 внедорожника

Управление делами правительства Тюменской области закупает большую партию отечественных автомобилей. На сайте госзакупок размещена закупка на 53 внедорожника УАЗ «Патриот» на общую сумму 105 млн 152 тыс. рублей.

Заявки на аукцион закончат принимать 19 сентября. Победитель должен будет поставить автомобили до 30 декабря по двух адресам – в Центр транспортного обеспечения управления делами правительства региона и в службу заказчика Тюменского района.

Тюмень, Ольга Федорова

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