Тюменец заплатит 30 тыс. рублей за оскорбление президента Путина

Житель Тюмени заплатит штраф в 30 тыс. рублей за оскорбление президента Владимира Путина. Враждебную надпись в отношении главы государства тюменец оставил в соцсетях. Подробности инцидента раскрывают в объединённой пресс-службе судов Тюменской области 15 сентября 2022 года.

Нарушителю 53 года.

«Мужчина признан виновным в распространение в соцсетях информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, за исключением случаев, предусмотренных статьей 20.3.1 настоящего Кодекса, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния (ч.3 ст. 20.1 КоАП РФ)»,– говорится в сообщении судебной пресс-службы.

Оскорбительное сообщение тюменец оставил в соцсетях 1 августа. «Владимир разместил материалы с изображением действующего президента страны и текстовую информацию в неприличной и оскорбительной форме»,– уточнили в судебной пресс-службе.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Тюмень, Наталья Ефремова

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