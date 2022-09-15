Депутат гордумы Тюмени отказался от мандата

Депутат городской думы Тюмени Надежда Ачкасова досрочно сложила с себя полномочия по собственному желанию. В четверг, 15 сентября, на заседании гордумы депутаты единогласно поддержали ее решение.

По данным агентства «Ura.ru», причина отказа Надеджы Ачкасовой от мандата заключается в том, что ее обвинили в нецелевом использовании бюджетных средств и превышении полномочий.

«Ачкасову подозревают в превышении полномочий и нецелевом использовании средств. У нее дома прошли обыски, изъята техника. Расследованием занимается Следственный комитет», – цитирует агентство слова собственного источника в правоохранительных органах.

С 1999 по 2022 год Ачкасова руководила МАУ ДО ДЮЦ «Пламя». Она была депутатом в шестом и седьмом созывах, избиралась по округу №26.

Тюмень, Ольга Федорова

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