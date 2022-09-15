На территории тобольской семинарии произошел несчастный случай

На территории тобольской православной духовной семинарии произошел несчастный случай. Рабочий ООО «Тобольский Кремль» упал с лесов и получил множественные травмы.

«29 августа 2022 года производитель работ дал задание изготовить щиты для устройства настила на инвентарные металлические леса на объекте хозяйственного корпуса семинарии. Работники осуществляли сборку настила на земле. При обходе территории прораб увидел на лавочке рабочего в состоянии алкогольного опьянения. Был составлен акт и издан приказ о временном отстранении от работы с 14 до 17 часов. Через некоторое время производителю работ позвонили напарники и сообщили, что рабочий упал с лесов», – рассказали в государственной инспекции труда в Тюменской области.

В ходе расследования была установлена причина ЧП – неудовлетворительная организация производства работ. Работник был допущен к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обучения по охране труда, в том числе без обучения безопасным методам и приемам выполнения работ. Кроме того отсутствовал контроль со стороны руководства за ходом выполнения работ и за соблюдением трудовой дисциплины.

Госинспекцией труда решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

Тобольск, Ольга Федорова

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