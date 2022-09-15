Тюменский инженер грабил банкоматы Сбера и проигрывал деньги на ставках

В Тюмени сотрудник компании, обслуживающей банкоматы, воровал деньги у Сбербанка. «С 31 марта по 8 апреля 2022 года обвиняемый, работая инженером сервисной организации по обслуживанию банкоматов, зная механизм их работы и имея к ним неограниченный доступ, во время устранения неполадок и технического обслуживания совершил хищение денежных средств на общую сумму около 400 тыс. рублей из 5 банкоматов ПАО «Сбербанк России» в Тюмени», – рассказали в прокуратуре Тюменской области.

Похищенные деньги 32-летний инженер тратил на ставки в букмекерских конторах и проигрывал. Из сервисного центра его уволили в апреле 2022 года. Как только стало известно о хищениях. Тюменца обвинили в совершении 4-х преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). В ходе расследования вину он признал. Дело направлено в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

Тюмень, Ольга Федорова

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