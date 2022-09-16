В Тюмени возбудили дело из-за загадочной гибели девушки

В Тюмени следователи возбудили уголовное дело по факту загадочной гибели 29-летней девушки, чей труп был обнаружен больше двух месяцев назад. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает 72.ру. Дело возбуждено по статье «Убийство».

Марию Мацкевич 11 июля нашел ее отец. Раздутое и почерневшее тело лежало в ванне, в квартире, которую снимала погибшая. «Незадолго до этого из квартиры соседи тюменки слышали крики и просьбы о помощи, они вызвали полицию. Участковый появился спустя несколько часов, когда в квартире уже всё затихло и на звонки в дверь никто не реагировал. Вскрывать помещение не стали. А номер телефона хозяйки квартиры, которая сдавала жилье Марии, нашли только через шесть дней. Все это время по красавице маленькой струйкой лился кипяток, поэтому тело девушки быстро деформировалось. Причину смерти установить так и не удалось», – писало агентство.

Родители девушки подали жалобы на бездействие сотрудников правоохранительных органов. В полиции проводилась проверка, однако о ее результатах в УМВД так не сообщили.

Тюмень, Ольга Федорова

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