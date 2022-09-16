Прокуратура устроила проверки в тюменских детсадах

Прокуратура Тюменской области устроила проверки во всех детских садах региона. Поводом для этого стала жалоба от сотрудников муниципального детского сада в Тобольске. Люди сообщили в надзорный орган о нарушение трудовых прав.

Как выяснилось, работникам неправильно произвели расчет базовой и стимулирующей частей заработной платы, в результате чего педагогический состав коллектива не дополучил зарплату в размере 61 248 рублей. «Также было установлено нарушение порядка оформления совмещения должностей и предоставления ежегодного удлиненного оплачиваемого отпуска за работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья», – рассказали в областной прокуратуре.

После проверки нарушения были устранены, главному бухгалтеру объявили выговор, старшему воспитателю и заведующей хозяйством – замечание. Директор детсада был оштрафован на 15 тыс. рублей.

«С учетом выявленных в Тобольске нарушений прокуратурой области в августе текущего года организовано проведение проверки исполнения трудового законодательства в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях региона, которая в настоящее время не окончена», – сообщили в надзорном ведомстве.

Тюмень, Ольга Федорова

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