Тюменец украл столбики ограды с сельского кладбища

В Тюменской области полицейские задержали подозреваемого в краже столбиков ограды сельского кладбища. Преступление было совершено в селе Созоново Тюменского района. Пропали 119 металлических столбиков, общей стоимостью примерно 200 тыс. рублей.

«Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным проверили близлежащие пункты приема металлолома и на одном из них, расположенном в 20 км от места происшествия, обнаружили часть искомых столбиков. Показания работников пункта помогли установить таксиста, который привез металлические изделия. Водитель в свою очередь пояснил, что в течении пяти дней один из жителей села Созоново нанимал его для вывоза столбиков», – рассказали в УМВД по Тюменской области.

Подозреваемым оказался ранее судимый за кражу 19-летний молодой человек. Полицейским он рассказал, что столбики, державшие сетку Рабица, выполнявшую роль кладбищенского ограждения, он выкапывал через один, в надежде, что никто не заметит пропажу.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Тюмень, Ольга Федорова

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