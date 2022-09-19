В детском саду Тобольска погибла девочка

В детском саду Тобольска 19 сентября погибла двухлетняя девочка. Тело ребенка в игровом домике во время прогулки обнаружил воспитатель.

«В ходе осмотра тела ребенка каких-либо телесных повреждений не выявлено. С целью всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств произошедшей трагедии следственным отделом по городу Тобольску СУ СКР по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников дошкольного учреждения», – сообщили в следственном комитете.

В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, допрашиваются сотрудники детского сада, родные и близкие ребенка. С целью установления точной причины смерти малолетней девочки назначена судебно-медицинская экспертиза.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял расследование уголовного дела на контроль. Кроме того, надзорное ведомство проведет свою проверку на предмет обеспечения безопасных условий пребывания несовершеннолетних в образовательных учреждениях.

Тобольск, Ольга Федорова

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